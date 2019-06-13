Видео: музыка, которая усыпляет, и та, которая будоражит - кот-меломан

Вы же прекрасно понимаете, дело не в молоточках, которые стучат по струнам инструмента (порой - и по загривку), а в том, какое звукоизвлечение задают руки пианиста.
Играл бы себе колыбельные, или там менуэты какие с томными романсами вперемежку.
Так нет, понадобился ему быстрые переборы и бравурные аккорды.
Выразим свое недовольство решительным взмахом лапкой!
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