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Видео: классный кабаре-балет, солистке - почти сотня лет

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Тема:
Утро с нами! (417)
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© Facebook / LADbible

Как только зазвучала музыка, она не заставила себя долго упрашивать.

И выдала по-полной, вопреки 96-летнему возрасту.

Да так, что всех удивила и затмила - пластикой, элегантностью, грацией, улыбкой.

Респект и уважение!

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Тема:
Утро с нами! (417)

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