Видео: классный кабаре-балет, солистке - почти сотня лет

Как только зазвучала музыка, она не заставила себя долго упрашивать.
И выдала по-полной, вопреки 96-летнему возрасту.
Да так, что всех удивила и затмила - пластикой, элегантностью, грацией, улыбкой.
Респект и уважение!
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