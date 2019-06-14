Перекормили: малыш сейчас лопнет - угарное видео

Хозяева этого милого галаго накормили его до отвала, зверек больше не может, а его реакция на очередную порцию заставит вас смеяться - смотрите видео.

Галаго — маленькие приматы с большими глазами, встречающиеся в Африке к югу от Сахары. Преимущественно обитатели влажных густых тропических лесов, иногда живут и в саваннах. Эти животные очень похожи на лемуров лори и эволюционно близки к ним, однако галаговые более древние, поэтому правильнее будет выделять их в самостоятельное семейство.

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