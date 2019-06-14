Видео: в полулегкой весовой категории на ковер вызываются щенок и петушок

Два кандидата в мастера спорта международного класса выдали наглядный урок капоэйры. Как известно, это бразильское национальное боевое искусство сочетает в себе элементы танца, акробатики и игры.

Показательное выступление было не только зрелищным, но еще и необыкновенно позитивным.

Никто особо не пострадал - это была забава.

Для участников "поединка" и для его зрителей.

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