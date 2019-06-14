Видео: в полулегкой весовой категории на ковер вызываются щенок и петушок

Два кандидата в мастера спорта международного класса выдали наглядный урок капоэйры. Как известно, это бразильское национальное боевое искусство сочетает в себе элементы танца, акробатики и игры.
Показательное выступление было не только зрелищным, но еще и необыкновенно позитивным.
Никто особо не пострадал - это была забава.
Для участников "поединка" и для его зрителей.
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