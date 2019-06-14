Бабуля жжет: утречком, по пенсионерским делам, на гироскутере - видео

То ли в магазин, то ли к подружкам байкершам, то ли еще по какой надобности.

"Супер!", - таково практически единодушное мнение комментариев.

Многие вдохновляются ее примером. Но есть и некоторые сомнения.

"Мой сын увидев это видео, сразу предложил подарить мне на день рождения. Пока думаю. Вот приеду я в магазин, а как его парковать? С собой таскать?".

Героиня этого ролика, как видно, все такого рода проблемы решила.

И вышивает!

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