Милая ящерка передразнивает человека - видео

На видео запечатлено, как мужчина несколько раз медленно помахал рукой ящерице из-за стекла террариум. Реакция рептилии была неожиданной.

Сначала ящерка внимательно наблюдает за движениями за стеклом, потом переходит на веточку поближе к стенке террариума и приветливо помахала лапой в ответ.

Пользователи соцсетей, где ролик приобрел бешеную популярность, были очень удивлены реакцией Игуаны. Но специалисты пояснили, что с помощью такого жеста животные общаются между собой. Можно удивляться или нет, но согласитесь, это видео умиляет. Кажется, что ящерка просто приветлива и воспитана.

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