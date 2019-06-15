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Простые законы физики на практике творят чудеса - удивительное видео

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48561293

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Для тех, кто в школе не любил точные науки, физика навсегда осталась загадкой, но зная ее законы, можно сделать удивительные вещи.

Изящность линий, изменение центра тяжести и еще несколько деталей вместе способны на чудо. Смотрите видео.

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