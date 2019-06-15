Катастрофа на авиашоу в Польше: легкомоторный самолет упал в реку - видео

В Сети появилось видео падения в реку легкомоторного самолета Як-52 в Польше.
Инцидент произошел на авиашоу в Плоцке. Как сообщил журналистам представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера, самолет упал в воду во время выполнения акробатических фигур.
Пилот разбившегося аппарата погиб. Им оказался 60-летний житель Германии.
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