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Катастрофа на авиашоу в Польше: легкомоторный самолет упал в реку - видео

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© Youtube / PetroNews

Як-52 пилотировал шестидесятилетний летчик.

В Сети появилось видео падения в реку легкомоторного самолета Як-52 в Польше.

Инцидент произошел на авиашоу в Плоцке. Как сообщил журналистам представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера, самолет упал в воду во время выполнения акробатических фигур.

Пилот разбившегося аппарата погиб. Им оказался 60-летний житель Германии.

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