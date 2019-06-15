Катастрофа на авиашоу в Польше: легкомоторный самолет упал в реку - видео

В Сети появилось видео падения в реку легкомоторного самолета Як-52 в Польше.

Инцидент произошел на авиашоу в Плоцке. Как сообщил журналистам представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера, самолет упал в воду во время выполнения акробатических фигур.

Пилот разбившегося аппарата погиб. Им оказался 60-летний житель Германии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK