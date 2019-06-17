Продвинутая такса доказала: новая техника освоена - видео

В смысле - и средство передвижения, и навыки управления им.

Ховерборд? Давайте его сюда.

Изобразить спин? Легко! И в одну сторону, и в обратную.

А теперь самое время принюхаться: съедобный приз не предусмотрен?

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