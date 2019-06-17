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Папа вам не мама: аист проучил непослушных птенцов - видео

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© Ruptly

В большой семье клювом не щелкают. Этот жизненный урок многодетный отец решил наглядно преподать своим малышам.

Помните ролик с бесстрашной мамой-аистом, высиживающей яйца, несмотря на пожар? В Сети появилось продолжение этой истории. В новом видео главным героем стал уже отец семейства. Он начал кормить птенцов, но, похоже, устал повторять "ложечка за маму, ложечка за папу". Что из этого получилось - сморите на видео.

Появление первого яйца: как аисты празднуют это событие - видео>>>

Трогательное видео: аисты вернулись домой, но встретили снег и холод>>>

Ладонь, как родное гнездо: птенец вновь и вновь возвращается туда - видео>>>

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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