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Галкин: любитель дождя, мокрых прозрачностей и - Софии Ротару - видео

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Тема:
Утро с нами! (418)
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Как оказалось, померанец тоже участвует в действе, но выставить собачку под ливень юморист все-таки не решился.

Пожертвовал исключительно собой, любимым. Для чего?

Да прикола ради.

И чтобы нас, пользователей сетей, подразвлечь.

Первый в жизни ливень: изумился, восхитился, под струями порезвился - видео >>>

Лайки под видео - они тоже не мешают, а их уже набралось достаточно.  

Или, как поет Галкин, "Этого мало"?

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Тема:
Утро с нами! (418)

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