Марш в коробку: ну очень нетерпеливая мать - зачетное видео

Кажется, это видео - наглядный пример того, как поступает мать со своим чадом, когда очень устала, а он медлит.

Правда, реакция у каждого на этот эпизод может быть разной, ведь котенок еще совсем мал, чтобы двигаться быстрее. Но в целом все завершилось благополучно и малыш оказался в теплой постельке.

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