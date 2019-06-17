Так спутники плавятся в атмосфере Земли - видео

В теории аппаратура, входящая в плотные слои, должна сгорать полностью. Но на практике иногда дело обстоит иначе.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем сайте опубликовало видеозапись эксперимента, в ходе которого часть космического спутника расплавили в плазменной аэродинамической трубе.

В качестве "подопытного" элемента была выбрана штанга магнитной системы ориентации - одна из наиболее плотных деталей спутника. Цель эксперимента – понять, как спутники сгорают в атмосфере, чтобы в дальнейшем свести к минимуму возможный риск от падания обломков на Землю.

"В теории аппаратура, входящая в атмосферу, должна сгорать полностью. На практике некоторые части все же достигают Земли – некоторые из них достаточно велики, чтобы причинить серьезный урон", - отмечает ЕКА.

В качестве примера агентство приводит случай, произошедший в 1997 году, – когда 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты упал в пятидесяти метрах от дома на одной из ферм в Техасе.

Отмечается, что кроме магнитных штанг сквозь атмосферу на Землю могут попадать и другие элементы спутников – оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.

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