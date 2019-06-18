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Этим сосискам пришлось испытать настоящий ад - видео

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© Youtube / ok

Сосиски, катаясь по сковороде, издают звуки, напоминающие визг. Смотрите это забавное видео, которое стало хитом в Сети

Пользователь под ником ok опубликовал на YouTube ролик, где запечатлен процесс приготовления сосисок. Автор видео показывает зрителям, как нужно подходить с юмором к жарке продуктов на сковороде. В какой-то момент автор ролика начинает трясти посуду, и сосиски начинают буквально визжать.

Ролик под названием "Испуганные сосиски" почти за сутки набрал более 600 тысяч просмотров. Некоторые пользователи в шутку попросили автора видео избавить от страданий несчастные колбасные изделия и прекратить их экзекуцию.

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Теги:
жарка, сковорода, сосиски, Youtube, юмор, видео, еда


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