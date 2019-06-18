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Красота - убойная сила: Наташа Кузнецова, разрушительница шаблонов - видео

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© Facebook / ТОК

Девушка поражает рядом беспрецедентных достижений.

И речь идет не только о трех мировых рекордах в пауэрлифтинге - может у кого-то их и больше.

Однако россиянка прочно удерживает титул "самой мускулистой женщины в мире".

Один объем бицепса у нее - внимание - 45 сантиметров!

Но Наталья спортом не ограничивается, она еще и актриса, которая выступала не где-нибудь, а на сцене Большого театра.

Во как!

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