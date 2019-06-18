Чудесное спасение: рыбаки вытащили тонущего в море кенгуру - видео

Рыбаки подняли его на борт и оказали первую помощь, выкачали воду из желудка: смотрите видео Sputnik, как это было.

Австралийские рыбаки спасли в море кенгуру. Животное заметили более чем в двух милях от берега.

Валлару – горный кенгуру – уже еле держался на плаву. Рыбаки подняли его на борт и оказали первую помощь,

выкачали воду из желудка.

Как горный кенгуру оказался в море, неизвестно. Спасенное млекопитающее передали в Центр дикой природы в Гринафе, где валлару проходит реабилитацию.

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