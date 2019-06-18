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Чудесное спасение: рыбаки вытащили тонущего в море кенгуру - видео

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Рыбаки подняли его на борт и оказали первую помощь, выкачали воду из желудка: смотрите видео Sputnik, как это было.

Австралийские рыбаки спасли в море кенгуру. Животное заметили более чем в двух милях от берега. 

Влюбленные слоны радуют посетителей алматинского зоопарка
© Sputnik / Тимур Батыршин
Влюбленные слоны радуют посетителей зоопарка - милое видео

Валлару – горный кенгуру – уже еле держался на плаву. Рыбаки подняли его на борт и оказали первую помощь,
выкачали воду из желудка.

Как горный кенгуру оказался в море, неизвестно. Спасенное млекопитающее передали в Центр дикой природы в Гринафе, где валлару проходит реабилитацию. 

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Теги:
Sputnik, рыбаки


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