03:33 19 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.39
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Опыт, друг ошибок трудных: для этой собаки задача почти невозможная - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (419)
416 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Пес проявил образцовую исполнительность, но никудышную сообразительность.

По команде "апорт" он долго, нудно и безуспешно пробовал пронести сквозь калитку палку, которая в горизонтальном положении там явно по ширине не проходила.

Попытки повторялись вновь и вновь, перемежаясь с поползновениями бросить это бесполезно занятие.

Все получилось лишь после вмешательства хозяина, и то случайно.

Но жердочка на произвол судьбы брошена не была!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (419)

По теме

Умный пес - бесплатный чес: аттракцион невиданной смекалки попал на видео
Суровый тайский пес-байкер прокатился с ветерком - улетное видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Эверест - по склонам среди призраков сгинувших горновосходителей - фото
Депутат социалист рассказал о назначении нового директора СИБ.
Депутат-социалист рассказал о назначении нового директора СИБ - видео
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться