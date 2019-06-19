Опыт, друг ошибок трудных: для этой собаки задача почти невозможная - видео

Пес проявил образцовую исполнительность, но никудышную сообразительность.
По команде "апорт" он долго, нудно и безуспешно пробовал пронести сквозь калитку палку, которая в горизонтальном положении там явно по ширине не проходила.
Попытки повторялись вновь и вновь, перемежаясь с поползновениями бросить это бесполезно занятие.
Все получилось лишь после вмешательства хозяина, и то случайно.
Но жердочка на произвол судьбы брошена не была!
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