Опыт, друг ошибок трудных: для этой собаки задача почти невозможная - видео

Пес проявил образцовую исполнительность, но никудышную сообразительность.

По команде "апорт" он долго, нудно и безуспешно пробовал пронести сквозь калитку палку, которая в горизонтальном положении там явно по ширине не проходила.

Попытки повторялись вновь и вновь, перемежаясь с поползновениями бросить это бесполезно занятие.

Все получилось лишь после вмешательства хозяина, и то случайно.

Но жердочка на произвол судьбы брошена не была!

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