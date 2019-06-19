Что вы тут разъездились, возле папиного спорткара - уморительное видео

Подумаешь, оставил человек машину на несколько минут на проезжей части! Значит очень нужно было.

А все остальные ПДД соблюдают тютелька в тютельку, так что ли?

Эй ты, аккуратней, не поцарапай краску, попадешь на крупные бабки.

И этот туда же, повернуть в один прием не умеет.

Давай, давай, проезжай, нечего глазеть.

Шугать вас - не перешугать. А вот, наконец, и папа. Миссия выполнена, можно ехать.

Эта забавная сценка, снятая в городе Хатъяе на юге Таиланда несколько дней тому назад, уже успела стать хитом сети.

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