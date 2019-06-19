Торнадо решил, что он хорошо рифмуется с Колорадо - психоделическое видео

Стихия надвигается методично, грозно, неотвратимо.
Это не буря, это ее ожидание.
Неизвестность пугает даже больше, чем реальность. Здесь есть место для всех страхов - возможных и немыслимых.
Это эмоциональное состояние, называемое смятением духа, передают кадры, снятые в американском штате Колорадо и распространенные Associated Press.
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