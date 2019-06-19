17:15 19 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.39
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

В Москве задержали двух спонсоров ИГИЛ - видео

Получить короткую ссылку
64 0 0

Новости

Все новости
Все новости
ФСБ РФ

Как проходила операция, смотрите в видео.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве двух подозреваемых в содействии террористической деятельности, в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство"*. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Установлено, что с 2014 по сентябрь 2017 года члены этой террористической организации - граждане РФ, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористической деятельности этой организации. Для этого они привлекли жителей Дагестана, организовавших в ряде субъектов России сбор денег через платёжные системы и банковские карты, а также доставку денег на территорию Сирии, подконтрольную членам группировки.

В итоге указанные лица собрали не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе и от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела о преступлениях террористической направленности.

*Запрещенная во многих странах мира террористическая организация



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Депутат социалист рассказал о назначении нового директора СИБ.
Депутат-социалист рассказал о назначении нового директора СИБ - видео
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться