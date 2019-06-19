В Москве задержали двух спонсоров ИГИЛ - видео

Как проходила операция, смотрите в видео.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве двух подозреваемых в содействии террористической деятельности, в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство"*. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Установлено, что с 2014 по сентябрь 2017 года члены этой террористической организации - граждане РФ, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористической деятельности этой организации. Для этого они привлекли жителей Дагестана, организовавших в ряде субъектов России сбор денег через платёжные системы и банковские карты, а также доставку денег на территорию Сирии, подконтрольную членам группировки.

В итоге указанные лица собрали не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе и от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела о преступлениях террористической направленности.

*Запрещенная во многих странах мира террористическая организация