Забавное видео: маленький шеф-повар покорил Сеть

Этот отец явно решил вырастить из своего сына шеф-повара или отличного семьянина.

Шеф-повар с пеленок: малыш не отстает от своего отца в виртуозном приготовлении пищи. Ребенок в точности повторяет за взрослым все манипуляции у плиты. Что из этого вышло - смотрите на видео.

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