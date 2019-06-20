02:27 20 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Забавное видео: маленький шеф-повар покорил Сеть

Получить короткую ссылку
140710

Новости

Все новости
Все новости
© Facebook / 派克幫百科

Этот отец явно решил вырастить из своего сына шеф-повара или отличного семьянина.

Шеф-повар с пеленок: малыш не отстает от своего отца в виртуозном приготовлении пищи. Ребенок в точности повторяет за взрослым все манипуляции у плиты. Что из этого вышло - смотрите на видео.

Смотрите также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Видео с гоняющим дальнобойщиком взорвало сеть
Хитрый папа поспорил со своей дочкой и ловко ее провел - улетное видео
Уникальные трюки не могут повторить уже более 70 лет - завораживающее видео
Царственная красота: он оторопел от ее настойчивости - забавное видео
Теги:
повар


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться