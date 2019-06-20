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Большой переполох: белка перепутала дамскую прическу с кроной дерева - видео

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Тема:
Утро с нами! (416)
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© Youtube / ViralHog

Извлечь зверька из импровизированного убежища оказалось делом непростым.

А сам процесс получился очень шумным, поскольку занимались им подруги пострадавшей.

Впрочем, если судить по ошарашенному виду белки после ее высвобождения, вопрос о моральном ущербе остается открытым.

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Тема:
Утро с нами! (416)

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