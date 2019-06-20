Большой переполох: белка перепутала дамскую прическу с кроной дерева - видео

Извлечь зверька из импровизированного убежища оказалось делом непростым.
А сам процесс получился очень шумным, поскольку занимались им подруги пострадавшей.
Впрочем, если судить по ошарашенному виду белки после ее высвобождения, вопрос о моральном ущербе остается открытым.
Смотрите также:
-
Эта белка подумала, что она хомяк: съесть да побольше - угарное видео >>>
-
Буйная белка навела страх на полицейских в США - улетное видео >>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK