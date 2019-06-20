05:28 20 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Сладкая парочка, им лишь бы поиграть - смешное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (416)
2268750

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Этот забавный дуэт живет в Самаре и, кажется, им очень весело друг с другом.

"Попугай и пес - что у них может быть общего?", - подумаете вы. Но этой парочке есть, чем заняться. Они любят играть друг с другом, что и демонстрирует данная запись.

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (416)

По теме

Спой, птичка: попугай "насвистывает" до боли знакомую мелодию - смешное видео
Дерзкий попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь - видео
Тренировка под музыку: попугай готовит хомяка в космонавты - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться