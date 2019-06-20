Сладкая парочка, им лишь бы поиграть - смешное видео

Этот забавный дуэт живет в Самаре и, кажется, им очень весело друг с другом.
"Попугай и пес - что у них может быть общего?", - подумаете вы. Но этой парочке есть, чем заняться. Они любят играть друг с другом, что и демонстрирует данная запись.
- Кот и пес пошли на дело - видео>>>
- Попугай Кирюша читает стихи лучше школьника - веселое видео>>>
- Щенок - попугаю: я с тобой играю, а ты меня гоняешь - посмотрите и улыбнитесь>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK