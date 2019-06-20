Сладкая парочка, им лишь бы поиграть - смешное видео

Этот забавный дуэт живет в Самаре и, кажется, им очень весело друг с другом.

"Попугай и пес - что у них может быть общего?", - подумаете вы. Но этой парочке есть, чем заняться. Они любят играть друг с другом, что и демонстрирует данная запись.

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