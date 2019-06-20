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Магия в быту: ловкость рук и почти никакого мошенничества - видео

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Тема:
Утро с нами! (419)
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Для фокусника главное - держать мину, сохранять сосредоточенное и загадочное выражение лица.

И, конечно, иметь квалифицированного ассистента. Который, может и не волшебник, но уже учится.

А дело публики изумляться - в меру или сверх нее.

Нам же, зрителям, остается только повеселиться вместе с этими нескучными ребятами.

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Тема:
Утро с нами! (419)

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