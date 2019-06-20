04:01 20 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Заводной танец этой девушки заставит всех пойти в пляс - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (416)
3813912694

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / OSNOVNOY

Танец очаровательной юной девушки из российской глубинки покорил пользователей YouTube. Смотрите на видео, как двигается эта заводная красавица в черных чулочках. Не исключено, что и ваши ноги сами пойдут в пляс.

Девушка в этом ролике танцует "Ирландский степ". Он один из самых древних на Земле. 

Не пропусти: "Утро с нами" - просыпаться всегда приятно с улыбкой >>>

Отличительной особенностью сольных ирландских танцев явяется практически неподвижный корпус с опущенными вниз руками, и чёткие, быстрые движения ногами. При этом в понятие "ирландский степ-танец" входят танцы не только в жёсткой обуви со звонкими набойками, но и в мягкой обуви без каблука.

Еще видео:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (416)
Теги:
танец, девушки, видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди спасаются от жары в Кишиневе.
Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться