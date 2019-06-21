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Бесстрашная мать готова на все, чтобы спасти потомство - зачетное видео

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© Facebook / Живая Земля

Все мамы такие - и перед лицом смертельной опасности они будут защищать свое потомство, даже если "противник" в десятки раз больше.

Бесстрашная птица укрыла собой гнездо, где находились ее яйца, когда по этому самому месту ехал огромный трактор. Она не сдвинулась с места даже тогда, когда, как показалось, ее раздавит техника. Смотрите видео.

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