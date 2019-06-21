Кажется, твоя скибка вкуснее: кошка с хозяйкой едят арбуз - видео

И получают от этого огромное удовольствие.

Вот такие гурманки-сладкоежки.

Женщине даже приходится защитить от посягательства свой кусок - кошка в какой-то момент показалось, что тот может оказаться поаппетитнее.

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