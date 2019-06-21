Заводные сибиряки подарили поклонникам Виктора Цоя потрясающий кавер - видео

Этот видеоролик многие поклонники Виктора Цоя оценили по достоинству. Так перепеть песню-символ времен "перестройки" еще никому не удавалось.

В Молдове, России и других странах бывшего СССР (и не только) поклонники творчества рок-певца, лидера группы "Кино" Виктора Цоя отмечают 21 июня его день рождения. Песни группы "Кино" остаются актуальными и по сей день: переиздаются альбомы, пользователи скачивают композиции. А еще в наши дни появляются такие замечательные и душевные кавер-версии.

Видеоблогеры Семен Томов и Борис Еремеев живут в российском городе Томск. Youtube-канал они завели пять лет назад. Борис местная легенда. Самый популярный барабанщик Томска, актер, музыкант.

Семен Жоров - кочегар, но с музыкальным образованием. Помимо того, что он ведет популярный видеоблог, он занимается с кружком бабушек в местном Доме культуры — песни поют, он им делает записи.

Буквально на днях у дуэта вышел еще один кавер на песню группы "Кино". Он тоже стал своеобразным подарком фанатам Цоя.

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