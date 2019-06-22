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Булки как на бананы: молодая китаянка показала невероятное мастерство - видео

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CGTN

В Китае молодая девушка решила привлечь внимание пользователей Интернета к своему хобби весьма оригинальным способом.

Китаянка создает выпечку в виде фруктов и овощей. Девушка делает булочки, похожие на бананы, мандарины, дуриан и картофель.

На кадрах ролика она разламывает "фрукты" и "овощи", чтобы показать начинку. Изнутри заметно, что это выпечка, но неосведомленные люди не сразу поймут, что же это такое.

Некоторые пользователи Сети отметили, что наиболее достоверно получилась булка, сымитированная под картофель. А вот арбуз, по их мнению, не удался и выглядит нереалистично, из-за того, что пекарь переборщила с красителями.

Недавно пользователей Сети поразило еще одно видео с участием китаянки. На нем девушка со скоростью света пересчитывает семь пачек с деньгами, и на это у нее уходит всего лишь минута.

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