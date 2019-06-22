Как приготовить вкусную и полезную "сгущенку" за 15 минут - видео

Сейчас в магазинах не попадается та самая сгущенка, как из детства. Выход - приготовить ее в домашних условиях. В этом ролике подробно показано, как это можно сделать.

В кастрюле смешиваем все ингредиенты (желательно с высокими бортиками, потому что масса будет сильно пениться )

Доводим до кипения на медленном огне.

Как закипит, увеличиваем огонь и увариваем все ровно 10 минут!!!

Получается жидкая масса, которая затем загустеет!!!

Выключаем, остужаем

Переливаем в банку и храним в холодильнике.

Сгущенка получается очень вкусной. Готовится очень быстро, всего 10 минут, если хотите сгущенное молоко более гуще, то можно немного больше поварить, минут пять.

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