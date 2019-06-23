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Веселые мартышки научились пользоваться смартфоном - видео

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© Youtube / Веселый ветер

Пользователей Сети позабавило видео с освоившими смартфон обезьянами

Это видео пример тому, что даже животные в 21-м веке идут в ногу с прогрессом. У современных обезьян нынче другие игрушки. По всей видимости, хозяева этих хулиганистых животных нашли способ их угомонить.

На видео мартышки очень увлечены своими смартфонами. Кто-то из обезьян изучает клавиатуру, а кто-то проводит досуг за увлекательными  играми, а некоторые просто смотрят на нем мультики.

Нашлись и те, кто пробовал приспособление на вкус, но равнодушным смартфон не оставил никого. Настали те времена, когда техника для обезьян представляет больший интерес, чем банан.

По всей видимости, мартышки всерьез настроены приобщиться к высшему обществу.



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