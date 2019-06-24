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Блондинка хотела заправить Теслу бензином, но что-то пошло не так - видео

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1040910

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© Youtube / Gangster Mafia Car SUV Jeep Supercars

Даже если вы и делали крупные промахи в своей жизни, вам точно далеко до этой блондинки на электрокаре Tesla, которая изо всех сил пытается залить топливо в несуществующий бак прямо на заправке: смотрите видео до самого конца.

Блондинка приехала на обычную заправку на электрическом Tesla Model S, несколько минут она пыталась сама разобраться, как же заправить машину. В порт для зарядки электромобиля невозможно засунуть заправочный пистолет с бензином, это озадачило девушку. На ее удачу рядом оказались люди, которые ей объяснили, что электрокар не заправляется бензином, она посмеялась над собой и укатила в поисках розетки.

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Теги:
видео, позор, блондинка


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