Сушняк, он у всех млекопитающих сушняк - видео

Трубы горят, жажда не тетка, сколько не пей - все равно не напьешься.
Все эти мысли мелькают в голове при просмотре этого ролика.
Котэ вызывает чувство глубокого сопереживания. С другой стороны, наплывает зависть - если он и перебрал накануне, то на четырех конечностях ему по-всякому было легче, чем нам, двуногим.
Смотрите также:
-
Толстый кот ворует сало, подготовленное для птиц - видео
-
Бесстрашный кот забрался в пасть крокодилу и выжил – видео
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK