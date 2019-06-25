Голодная малышка запуталась в лифчиках в поисках грудного молока - смешное видео

Очень голодная девочка в магазине нижнего белья в поисках грудного молока прилипла к лифчикам, а маме при этом очень весело.

На кадрах видно, как малышка тщетно пытается поесть, но ничего не меняется. Родители, как слышно по голосу за кадром, сочли происходящее смешным и продолжили снимать происходящее на видео.

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