Белка пыталась украсть еду из птичьей кормушки, но попала впросак - видео

Это видео наглядно подтверждает, что бумеранг всегда возвращается назад - белка хотела украсть еду у птиц, но попала в очень неловкую ситуацию.

Конструкция кормушки оказалась такой, что зацепившаяся за нее белка лишь быстрее раскручивалась. Чем все закончилось, смотрите на видео.

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