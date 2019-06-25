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Белка пыталась украсть еду из птичьей кормушки, но попала впросак - видео

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© Facebook / UNILAD

Это видео наглядно подтверждает, что бумеранг всегда возвращается назад - белка хотела украсть еду у птиц, но попала в очень неловкую ситуацию.

Конструкция кормушки оказалась такой, что зацепившаяся за нее белка лишь быстрее раскручивалась. Чем все закончилось, смотрите на видео.

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