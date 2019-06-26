Креативная лень: когда не хочется вставать с постели - улетное видео

Герой этого видео доказал, что смекалка, желание упростить себе жизнь и самая банальная лень иногда порождают оригинальные решения бытовых вопросов.
Этот пес удивил своих хозяев креативом, а поспособствовала этому самая обычная лень и нежелание покидать уютную кроватку. Включив смекалку, собака показала, что нужно делать, когда нет желания вставать с постели.
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