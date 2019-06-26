Бойся, любой на меня глядящий: я мал, но грозен очень - уморительное видео

Из этой крохи вырастет собака с характером, она не будет ластиться к кому попало.

Боевитость впитывается с молоком матери и проявляется, если речь идет о псах, с младых когтей.

Пока это комок шерсти и нервов. Но обещает стать в ближайшем будущем верным другом и надежным защитником.

Дайте время.

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