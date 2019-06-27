Хозяин гребет, самое время расслабиться: пес на речной прогулке - видео

Воду я люблю, при случае можно и поплавать, но сейчас не тот случай, когда следует напрягаться.
Даже наоборот.
Буксир, полный вперед! А я положу морду на надувную подушечку и буду любоваться окрестностями.
Смотрите также:
-
Хорошо идут витамины после зимы: собаки с аппетитом едят капусту - видео
-
Так: руки теплые, дышит, спит - собака нянчит младенца
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK