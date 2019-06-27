03:24 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Хозяин гребет, самое время расслабиться: пес на речной прогулке - видео

Получить короткую ссылку
58210

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Воду я люблю, при случае можно и поплавать, но сейчас не тот случай, когда следует напрягаться.

Даже наоборот.

Буксир, полный вперед! А я положу морду на надувную подушечку и буду любоваться окрестностями.

Смотрите также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео
Кот и пес пошли на дело - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться