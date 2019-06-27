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Видео: мы с тобой и масти одной - чего же ты не играешь со мной

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Тема:
Утро с нами! (421)
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© Youtube / Rumble Viral

Жизнерадостный малыш-енот очень хочет, чтобы кот порезвился вместе с ним.

Тому, однако, не до игрищ и забав.

У него момент медитации. Или просто лени.

Это настолько явно, что енота от бесплодных усилий самого порой клонит в сон.

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Тема:
Утро с нами! (421)

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