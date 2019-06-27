Девятнадцать близнецов проходят тест на музыкальность и ритмику - видео

В семье чихуахуа - не без тех, кому наступил на ухо... мастифф.

Иначе бы они были более восприимчивы к задорной мелодии, которая звучит.

Но, как говорят, музыкальность - дело воспитания.

Дайте время, и "отстающие" могут догнать своих братьев и составить с ними большой и веселый ансамбль ритм-балета.

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