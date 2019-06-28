Видео: не боги горшки лепят, кот гончару - незаменимый помощник

У тебя в распоряжении рабочее лезвие, а у меня - острый коготь.

Инструмент у каждого свой, а результат труда будет общей заслугой.

И пусть кто-то скажет, что я не приложил к этому свою умелую лапку.

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