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Видео: не боги горшки лепят, кот гончару - незаменимый помощник

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Тема:
Утро с нами! (422)
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У тебя в распоряжении рабочее лезвие, а у меня  - острый коготь.

Инструмент у каждого свой, а результат труда будет общей заслугой.

И пусть кто-то скажет, что я не приложил к этому свою умелую лапку.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Тема:
Утро с нами! (422)

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