Видео: не боги горшки лепят, кот гончару - незаменимый помощник

У тебя в распоряжении рабочее лезвие, а у меня - острый коготь.
Инструмент у каждого свой, а результат труда будет общей заслугой.
И пусть кто-то скажет, что я не приложил к этому свою умелую лапку.
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