Видео: я рентгена не боюсь, через сканер прокачусь

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Тема:
Утро с нами! (422)
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Мужчина составил компанию своей сумке на ленте транспортера.

Курьезные кадры, снятые на КПП Баграташен, опубликовал Sputnik Армения.

Возможно, пассажир пересекал границу впервые в жизни.

Он наверняка запомнит этот факт, а пограничники - уморительный эпизод.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Тема:
Утро с нами! (422)

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