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Между мальчишками и девчонками разница огромная - вот в чем она состоит

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Тема:
Утро с нами! (421)
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© Facebook / Смех сквозь хохот

О гендерном равенстве тут никакой речи и быть не может.

Юные представительницы прекрасного пола опровергают этот постулат напрочь и бесповоротно.

А также дружно и слаженно.

Посрамив будущих воинов и силовиков. 

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Тема:
Утро с нами! (421)

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