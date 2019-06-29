Кот-сладкоежка поплатился за то, что залез на стол - улетное видео

Животные частенько любят стянуть со стола вкусняшку, но последствия могут быть для них очень неприятными.
"Ты меня достал, Толя", - прикрикивает хозяйка на своего сфинкса, который, судя по всему, уже не в первый раз забирается на стол.
Женщина хватает кота за голову, но тот успевает схватить со стола кусок торта, к которому так стремился.
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