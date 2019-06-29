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Чудо природы: такое можно иногда услышать, но стоит один раз увидеть - видео

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© Facebook / Живая Земля

Жители городов давно забыли, а то и вовсе не слышали такого голоса: видео самого скромного и талантливого "певца".

Соловьиные трели не могут никого оставить равнодушным. А вот увидеть певучего представителя пернатых — редкая удача. Эта птица неброской окраски ведет весьма осторожный образ жизни. Разглядеть ее в лесной чаще - дело не очень-то и простое. Зато как запевает соловей... Слушая эти переливы "голоса природа" можно окунуться в сказку леса.

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