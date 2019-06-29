Кто здесь хозяин: гусь или какие-то ламы - угарное видео

Гусь навел порядок на ферме, где решили вступить в схватку друг с другом две ламы.

Эта история произошла в британском городке Шептон-Маллет и случайно попала в объектив камеры.

На кадрах видно, как две ламы вдруг начинают бодаться, но довести схватку до логического завершения им помешал гусь, показав, что на самом деле на ферме хозяин.

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