06:06 29 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Кто здесь хозяин: гусь или какие-то ламы - угарное видео

Получить короткую ссылку
7 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© YouTube / ViralHog

Гусь навел порядок на ферме, где решили вступить в схватку друг с другом две ламы.

Эта история произошла в британском городке Шептон-Маллет и случайно попала в объектив камеры.

На кадрах видно, как две ламы вдруг начинают бодаться, но довести схватку до логического завершения им помешал гусь, показав, что на самом деле на ферме хозяин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Как дерется осьминог: пугающие кадры схватки с морской змеей - видео
Дитятко играло с ко... правильно, с коброй - видео
Зверская драка: жестокая схватка тигра со львом в цирке попала на видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото
Как прошла встреча Путина и Трампа на полях G20 - видео
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться