Душераздирающие кадры: мать пытается оживить своего малыша - видео

На эти кадры, снятые около пляжа Клируотер недалеко от Флориды, нельзя смотреть без слез: ее ребенка сбил проезжавший мимо катер, и она не хочет верить, что малыша больше нет.
Самка дельфина отчаянно пытается оживить своего детеныша. Несколько раз она подталкивает дельфинчика, потом ныряет с ним в воду.
Скорбящее животное сопровождает другой дельфин. По словам операторов, он помогал матери спасти малыша.
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