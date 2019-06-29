06:06 29 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Страшно, аж жуть: неожиданная реакция пса на просмотр фильма ужасов - видео

Получить короткую ссылку
29 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / iammaylo

Каждый из нас реагирует на фильмы ужасов по-разному, кто-то считает их вовсе нестрашными, а кто-то отворачивается от экранов, а вот что делают собаки в этот момент, может быть очень интересным.

Этот домашний любимец по кличке Майло стойко посмотрел несколько эпизодов голливудского ужастика, даже не шелохнувшись. Казалось бы, после нескольких переводов на него камеры, уже ничего не произойдет, но это не так. Смотрите, чем все закончилось.

Ролик, кстати, посмотрели уже почти 2,8 миллиона пользователей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пес и "лапа-вор" - улетное видео о забавном противостоянии
Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео
Когда родители отчаялись, пес подсказал, как спасти малыша - забавное видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото
Как прошла встреча Путина и Трампа на полях G20 - видео
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться