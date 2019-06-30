Парни придумали жесткий розыгрыш для муравьев - улетное видео

Эти двое решили посмеяться вдоволь, придумав жесткую шутку над муравьями.

Все дело в сахаре, который снимавший высыпал на поверхность. К горстке тут же прибежал муравей, который осмотрел ее, а затем бросился звать товарищей, вот тут-то его и разыграли. Смотрите видео.

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