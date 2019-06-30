06:17 30 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Парни придумали жесткий розыгрыш для муравьев - улетное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (425)
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Эти двое решили посмеяться вдоволь, придумав жесткую шутку над муравьями.

Все дело в сахаре, который снимавший высыпал на поверхность. К горстке тут же прибежал муравей, который осмотрел ее, а затем бросился звать товарищей, вот тут-то его и разыграли. Смотрите видео.

Дерзкое ограбление: муравей хотел украсть бриллиант из ювелирного магазина>>>

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (425)

По теме

Видео с муравьями, танцующими вокруг iPhone, удивило пользователей сети
Российские ученые обнаружили в муравьях лекарство от рака


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Как тает Арктика - фото
Путин назвал встречу с президентом США на G20 хорошей и прагматичной
Самые зеленые города Молдовы
Дышать легко: топ зеленых городов Молдовы

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться