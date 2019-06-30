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Не хочу вставать, мам, ну еще пять минуточек - зачетное видео

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Тема:
Утро с нами! (425)
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© Youtube / Kruger Sightings

Поспать подольше, когда надо рано вставать, - большая роскошь, поэтому часто многие тянут до последнего и не поднимаются, пока не наступит последний момент.

На кадрах, снятых туристами в национальном парке Крюгера (ЮАР), видно, как слониха будит своего малыша.

Слоненок вроде бы проснулся, но потом плюхнулся на землю. Чем все закончилось, смотрите на видео.

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Тема:
Утро с нами! (425)

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